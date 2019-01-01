إخماد حريق مخزن كرتون في القناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون دون خسائر بشرية بالقناطر الخيرية.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون على مساحة 300 متر وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.