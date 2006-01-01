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لايف ستايل

بالصور.. هانى البحيرى يتألق بديفيليه "أسبوع الموضة بباريس"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 11:19 ص
هاني البحيرى
هاني البحيرى
شيماء دهب
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يواصل مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري تألقه بأسبوع الموضة الفرنسي وانفراده بتمثيل مصر بعاصمة الموضة منذ عام 2006 وحتى الآن، حيث قدم في فعاليات هذا العام- التي تقام داخل فندق الريتز بباريس- "ديفيليه" مبهرا لشتاء وخريف 2020 وبمشاركة 50 مصمم أزياء من مختلف دول العالم من خبراء الخياطة الراقية والهوت كوتيورمنهم ديور وشانيل وإيلي صعب وزهير مراد وفلانتينو.

وتنوعت سواريهات البحيري ما بين القصيرة والمشغولة التي تعتمد على الـ"hand made"، ذات التطريز عالي الجودة من الكريستال، والماس، والـ"سواروفسكي"، و"الخرز" مع استخدم خامات من أقمشة التفتا.

كما أشاد صناع وخبراء الموضة العالمية بسواريهات البحيري المطرزة مع الريش، الفرو، القطيفة والورد، والتي خطفت أنظار الجميع لما لها من تفاصيل تبرز إطلالات عصرية منوعة للمرأة تزيد من أناقتها وأنوثتها.


كان ضمن الحضور بعرض البحيري في أسبوع الموضة الفرنسي لشتاء وخريف 2020 عدد من السفراء العرب والأجانب لدي باريس منهم السفير المصري إيهاب بدوي وحرمه أمنية بدوي، حرم سفير الكويت السفير العراقي، والفنانة الأمريكية ديفا إفاري، بالإضافة إلى مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية ووكالات الأنباء العالمية.

جاء اختيار البحيري للعارضات اللاتي تقدمن للمشاركة بالديفيليه الخاص به من الفرنسيات والروسيات والإيطاليات بمقاييس عالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن 180 سم والوزن الذي يتراوح من 60 إلي 65 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس 40، وغيرها المواصفات التي تتماشى مع إبراز تصاميم البحيري المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الإسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week"، وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث.
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