جلسة عاجلة في الأهلي تحسم مصير رمضان صبحي

عقد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة عاجلة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في مقر النادي، اليوم الثلاثاء، لحسم ملف رمضان صبحي المعار إلى الفريق من هدرسفيلد الإنجليزي.



وانتهت إعارة اللاعب في يونيو الماضي، وعرض ناديه على الأهلي شراءه بشكل نهائي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما رفضه الأهلي لكون المقابل المادي مبالغًا فيه.



وأكدت مصادر مقربة من مجلس الإدارة، أن مرتجي وعبدالحفيظ اتفقا خلال الجلسة التي حضرها أمير توفيق، مدير التسويق، وعدلي القيعي، مستشار التعاقدات، على عدم التفريط في اللاعب والتمسك به حتى اللحظة الأخيرة.



وأكدت المصادر أن مسؤولي الأهلي اتفقوا على التفاوض مجددًا مع النادي الإنجليزي، من أجل تخفيض المقابل المطلوب، حتى يتسنى شراء اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.



وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي، خالد مرتجي بالسفر إلى لندن خلال الأيام المقبلة، من أجل التفاوض مع مسؤولي هدرسفيلد لتخفيض المقابل المطلوب، وحسم صفقة ضم اللاعب بشكل نهائي.