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عالم

ترامب: أتطلع إلى لقاء مع كيم مرة أخرى في وقت قريب

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:33 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بشكل مفاجئ على الحدود بين الكوريتين يوم أمس ، إنه يتطلع إلى لقاء معه مرة أخرى في وقت قريب.

وذكر ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كان رائعا أن أكون مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في نهاية هذا الأسبوع. لقد عقدنا اجتماعا رائعا، وكان (كيم ) يبدو جيدا وفي أتم الصحة".

وأضاف "أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى قريبا".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أنه يبدو أن تعليق ترامب على صحة كيم، جاء ردا على الأزمة الصحية لـ كيم التي أثارها إعلامي أمريكي كان متواجدا في موقع اجتماع بانمونجوم.

قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون في مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندز"، إن كيم كان يتنفس كمريض يعاني من انتفاخ الرئة، مضيفا أن كيم يبدو وكأنه ليس في حالة صحية جيدة.

وقال الرئيس ترامب، "ستجتمع فرقنا للعمل لحل المشاكل المستمرة وطويلة الأجل"، وأضاف "لسنا على عجلة من أمرنا، لكنني متأكد من أننا سنصل في نهاية المطاف إلى هناك!".

ويبدو أن تصريحات ترامب - حسب يونهاب - أكدت أهمية اجتماع بانمونجوم الذي أدى إلى إنفراجة في مفاوضات النووية المتوقفة منذ انهيار قمة هانوي، وجددت عزمه لاتباع نهج من "أسفل إلى أعلى"، كما يبدو أنها أكدت أيضا ضرورة إحراز تقدم ملموس أولا في المفاوضات على مستوى العمل.

وسبق أن قال ترامب عقب اجتماع بانمونجوم، "اتفقنا على تعيين ممثلي الجانبين لإجراء مفاوضات واتفاقيات شاملة، وسنبدأ محادثات العمل بعد تشكيل فريق العمل في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع تحت قيادة بومبيو".

وأضاف "لا حاجة للتسرع، سنتطلع إلى المفاوضات الصحيحة بدلا من السرعة".
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