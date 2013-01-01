زياش: لن أترك أياكس من أجل نادٍ مثل إشبيلية

أغلق "حكيم زياش" جناح نادي أياكس ومنتخب المغرب جميع الأبواب في وجه إشبيلية بسبب شائعات الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويتواجد لاعب أسود الأطلسي حاليًا في مصر، بسبب مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا ونجح في المساهمة مع زملاءه في ضمان التأهل لدور الـ16 من البطولة بعد الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار بدور المجموعات.



وعلق "زياش" على الأمر في تصريحات لصحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية: "مع كامل احترامي لهذه الأندية، لكنها لا تجعلني أترك أياكس من أجلها".



وتابع: "إذا ما يصلني عرضًا من نادٍ مثل أياكس، لا أجد أي سبب للرحيل عن الفريق".



وكانت هناك تقارير قد ربطت اللاعب المغربي بالرحيل عن "يوهان كرويف أرينا"، بعد توقيع أياكس مع "كوينسي بروميس" جناح إشبيلية السابق والمنتخب الهولندي.



الجدير بالذكر أنه كانت هناك أندية كبرى في قارة أوروبا، تسعى وراء التعاقد مع "زياش" أهمها بايرن ميونيخ وآرسنال.