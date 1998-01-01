غدًا.. عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة

يقام غدًا الثلاثاء عزاء الفنان الراحل عزت أبوعوف بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.



ورحل عن عالمنا الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ٧٠ عامًا بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أمراض بالكبد والقلب حيث كان يتلقي علاجه بأحد المستشفيات الخاصة.



وتم تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، لتأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من أهله ومحبيه.



جدير بالذكر أن عزت أبوعوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.