تعرف على طائرة "بيرقدار" المقدمة من تركيا لميلشيات ليبيا

أعلن سلاح الجو الليبي اليوم، إسقاط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة في طرابلس، من طراز "بيرقدار" أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الطائرة بدون طيار "بيرقدار" التركية:



- أكد الجيش الوطني أن هذه الطائرة تم تجهيزها ومنحها للميلشيات المسلحة لاستهداف مواقع قوات الجيش الوطني بالعاصمة طرابلس التي يعمل على دخولها وطرد الجماعات المسلحة منها الموالية لتركيا.



- انتجت تركيا هذا النوع من الطائرات في 5 أغسطس 2014، وتستطيع التحليق علي ارتفاع 27 ألف قدم لمدة 24 ساعة متواصلة.





- تعتبر الطائرة إنتاج مشترك بين شركتي بيكار ماكينة وكايل التركيتين وبدأ العمل على المشروع في عام 2007م ودخلت الخدمة رسميا 2014م.



- صنعت الطائرة من ألياف الكربون والكيفلار والإيبوكسي، وقدمت الحكومة التركية تمويل بـ 30 مليون دولار في تطوير بعض البرامج البسيطة فقط.





- يبلغ طول الطائرة 6.5م، وأقصي سرعة يمكن الوصول لها 222كمس، ويمكنها حمل 55 كجم من المتفجرات، فيما تبلغ مسافة الإتصال بين الطائرة ومشغلها حوالي 150كم.

