الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"المسمارى": تركيا تدعم الجماعات الإرهابية وتقاتل على الأرض منذ 2014

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:38 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
أ ش أ
طباعة
ads
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن.
وشدد المسماري بحسب قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد - على أن قوات الجيش الليبي جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات المقبلة.
وأكد أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا على الأرض، موضحا أن أنقرة أرسلت طائرة من دون طيار إلى مصراتة ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل.
وطالب المسماري المجتمع الدولي ودول المنطقة وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف بشأن هذا التصعيد التركي حيال القوات الليبية، التي تمثل الدولة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي.
وأوضح أن التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وتكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد للجيش الوطني على تهديدات تركيا بالتدخل في ليبيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يوليو

ads

الصور

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

هاني الناظر يزف بشرى سارة لريهام سعيد حول علاجها (فيديو)

نبيل الحلفاوي يهنئ المنتخب بالتأهل للدور الثاني في أمم إفريقيا

حلمي النمنم يكشف سر مكالمة "مرسي" مع أردوغان قبل 30 يونيو (فيديو)

أحمد موسى: جماهير مصر رفعت لافتة أحمد المنسي تخليدًا لذكراه (فيديو)

ads

رياضة

مدرب نيجيريا: لم نتمكن من اختراق دفاع مدغشقر.. كانوا أفضل منا

الكونغو تقسو على زيمبابوي برباعية نظيفة في كأس أمم إفريقيا

بايرن ميونخ يراقب نجل أسطورة رومانيا

مصر تنهي مشوارها في دور المجموعات بالفوز على أوغندا بهدفين نظيفين

منوعات

علماء سويسريون: الأنفاق تحت الأرض مصدر جديد للطاقة

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

التحالف الدولي يستهدف قادة منشقين عن فرع القاعدة في سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

صفحتنا ع الفيس بوك