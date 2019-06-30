ترامب وكيم جونج أون يلتقيان ويتصافحان في "المنطقة المحرمة"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، وتصافحا اليوم الأحد، في قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين، وفقا لما أظهره بث تلفزيوني مباشر.



وتصافح ترامب وكيم ووقفا على جانبي خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، اللتين يفصل بينهما لوح خرساني.



وعبر كيم وترامب خط ترسيم الحدود العسكرية إلى جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من قرية بانمونجوم، ليصبح أول رئيس أمريكي يخطو على أرض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



وتصافح زعيم كوريا الديمقراطية والرئيس الأمريكي مرة أخرى في الجانب الكوري الديمقراطي والتقطا صورة قبل عبور خط ترسيم الحدود العسكرية والعودة إلى جانب كوريا الجنوبية.



وانضم رئيس كوريا الجنوبية موون جاي- إن إلى كيم وترامب لاحقا، وتحدثوا مع بعضهم البعض بابتسامة مشرقة.



وأشاد كيم بترامب لإصراره الاستثنائي على التمهيد لمستقبل جيد وإنهاء الماضي السيئ، ووصف ترامب بأنه أول رئيس أمريكي يخطو على أرض كوريا الديمقراطية.



ووصف ترامب اجتماع بانمونجوم بأنها "لحظة تاريخية،" قائلا إنه طور علاقات عظيمة مع كيم.



وقال الرئيس الأمريكي إن عبور خط ترسيم الحدود إلى كوريا الديمقراطية "شرف عظيم" بالنسبة له، معربا عن شكره لزعيم كوريا الديمقراطية لقبوله دعوته.



ودعا ترامب كيم للإلتقاء في المنطقة منزوعة السلاح في رسالة نشرها على حسابه على تويتر يوم السبت، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في اليابان إنه سيشعر بالراحة عند عبور الحدود الكورية إلى أراضي كوريا الديمقراطية إذا ظهر كيم.



ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية مساء يوم السبت بعد حضور قمة مجموعة الـ20 وعقد محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية اليوم.



وهذه هي أول مرة في التاريخ يلتقي خلالها زعماء كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية والولايات المتحدة في القرية الحدودية الكورية.



انقسمت شبه الجزيرة الكورية منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-53 بهدنة.