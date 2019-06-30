مدرب "مصر" السابق: المنتخب في حاجة إلى جهود رمضان وكهربا

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، أن الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني للمنتخب، لافتا أن لكل مدرب رؤية يريد أن يطبقها من خلال عناصر يرى أنها ستنقذ فلسفته الفنية.



أضاف مدرب المنتخب السابق في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجوم أفريقيا" الذي يقدمه كريم خطاب على إذاعة نجوم اف إم، أنه كان يرى ضرورة وجود رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الزمالك لما يمتلكه اللاعبان من خبرات مع المنتخب خاصة وأنهما كانا ضمن قائمة المنتخب ببطولة امم افريقيا الماضية.



وأوضح نبيه أن كهربا وصبحي يمتلكان قدرات فنية مميزة للغاية، وكان المنتخب يحتاج لجهودهما في البطولة في ظل عدم توافر بديل قوي على دكة البدلاء بالوقت الحالي، وكان على اجييري ضم عبد الله جمعه الذي قدم مستوى مميز مع نادي الزمالك، ولكن هذه هي اختيارات الجهاز الفني وعلى الجميع احترام اختيارته.