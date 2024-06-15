نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق يتعلق بالجبهة الشمالية التي تشهد تصعيدًا مع حزب الله اللبناني.

ووفق المصادر، فإن مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن الجبهة الشمالية "متعلق بحزب الله".

وأطلق مقاتلو حزب الله المتحالف مع إيران وابلًا من عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، يوم الجمعة، في اليوم الثالث من الانتقام لمقتل قيادي بارز بالجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد قرابة 35 قذيفة.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية الهجمات العابرة للحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر.

ويأتي التصعيد الأخير بينما هدد بعض القادة الإسرائيليين بشن حرب شاملة لوضع حد لإطلاق صواريخ حزب الله اللبناني، في حين تسعى الجماعة المسلحة إلى الضغط على إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار لدعم حليفتها الفلسطينية، حركة حماس.