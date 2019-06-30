ترامب وكيم يتصافحان عند المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.



وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ترامب وكيم تصافحا مصافحة تاريخية عند الخط العسكري الفاصل.



وأضافت أن ترامب عبر الخط الفاصل العسكري.. كأول رئيس أمريكي يخطو إلى أراضي كوريا الشمالية.



وكان ترامب قد أعلن عن رغبته عبر تويتر بلقاء كيم ومصافحته وقول أهلا له فقط.



ومن المتوقع أن يزور ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي قبل انتهاء زيارته الجارية إلى كوريا الجنوبية التي وصل إليها أمس السبت بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.



وأعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز يوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.