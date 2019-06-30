كوريا الجنوبية: المصافحة بين ترامب وكيم فى المنطقة المنزوعة السلاح مهم

قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية يوم الأحد إن المصافحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين ستكون "معلما مهما" في عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



وأدلى "مون" بهذه التصريحات لدى بدئه اجتماع قمة مع ترامب في العاصمة الكورية الجنوبية سول قبل رحلتهما إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين حيث قال ترامب إنه يريد لقاء كيم لفترة وجيزة من أجل مصافحته.



وقال ترامب إنه ليس "في عجلة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية.



وتوقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ اجتماع الزعيمين في فبراير، عندما أخفقا في تجاوز الخلافات بين مطالب الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي ومطالب بيونجيانج بتخفيف العقوبات.