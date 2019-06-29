الأهلي يستأنف التدريبات.. وجلسة خاصة مع رمضان صبحي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق.



وشهدت الجلسة التي عقدها المدير الفني ومدير الكرة مع رمضان صبحي على هامش المران الذي يقام مساء السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب.



واستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم السبت بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة والتي كانت يوم الجمعة.



ويستعد المارد الأحمر للسفر إلى اسبانيا مطلع شهر يوليو المقبل من أجل خوض معسكر إعداد خارجي يتخلله مبرايات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة.