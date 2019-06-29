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رياضة

الزمالك يساند جنش بعد إصابته مع منتخب مصر

السبت 29/يونيو/2019 - 12:58 ص
الزمالك يساند جنش
الزمالك يساند جنش بعد إصابته مع منتخب مصر
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تمنى نادي الزمالك الشفاء العاجل لمحمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول ومنتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مران الفراعنة أمس الجمعة.

وتعرض جنش للإصابة في مران منتخب مصر بقطع في وتر إكيلس، واستبعد على إثرها من قائمة الفراعنة.

ونشر الزمالك عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نتمنى الشفاء العاجل لحارس مرمانا محمود عبدالرَحيم جنش والعَودة سريعًا للملاعب".

واختتم: "ستَعود أقوى مما كنت".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن مصر تقع على رأس المجموعة الأولى أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتلعب مبارياتها على استاد القاهرة.

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