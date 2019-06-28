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عالم

تحالف أمريكي يضع انتهاكات قطر لـ"السماوات المفتوحة" بقبضة ترامب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:19 م
ترامب
ترامب
وكالات
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دعت أكبر 3 خطوط جوية أمريكية- دلتا والمتحدة والأمريكية- إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات بشأن انتهاك قطر لاتفاقية السماوات المفتوحة لعام 2018 من خلال استخدام "إعانات حكومية ضخمة"؛ لإضافة مسارات عبر وكيلها "آير إيطاليا".

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن الاتفاق يحد من قدرة قطر على الطيران بين الوجهات الأمريكية والأوروبية، لكنه لا يضع حدًا أمام "آير إيطاليا"، التي تمتلك قطر 49% منها، مشيرة إلى أن الخط الجوي الإيطالي الذي كان يعاني صعوبات في وقت ما، الآن يسير رحلات طيران دون توقف يومية إلى نيويورك مع خدمات ممتدة إلى لوس أنجلوس وميامي وسان فرانسيسكو، فيما يصفه المنافسون بـ"تهديد خطير" للصناعة الأمريكية.

وقال سكوت رييد المسئول بـ"ذا بارتنرشيب فور أوبن آند فاير سكايز"، وهو عبارة عن تحالف مكون من أكبر 3 خطوط جوية أمريكية واتحادات الطيارين والمضيفين الجويين، إن الرئيس ترامب وقف بجانب العمال الأمريكيين العام الماضي من خلال التفاوض على اتفاق مع قطر يرمي لإنهاء الانتهاكات القطرية، لكن خلال الأشهر التالية، لم يشهدوا وجود نية لدى قطر لاحترام الإدارة.

وأشارت "واشنطن تايمز" إلى أن التحالف أطلق حملة إعلامية في أبريل تحث ترامب على "محاسبة قطر"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعث 10 نواب بالكونجرس بقيادة النائبة الجمهورية ديبي ليسكو، خطابًا إلى الإدارة يطالبون فيه "بمزيد من التدقيق والرد" بشأن التزام قطر بالاتفاقية.

وأشار الخطاب إلى أنه بدون التمويل الذي تقدمه الخطوط الجوية القطرية لـ"آير إيطاليا"، لن تكون الأخيرة قادرة على إطلاق خدمتها الجديدة، مثلما لن تكون الخطوط القطرية قادرة على البقاء بدون دعم مباشر من الحكومة القطرية.

وأوضح رييد أن الانتهاكات القطرية للسماوات المفتوحة تمثل خطرا جسيما على صناعة الطيران الأمريكية وأكبر من 1.2 مليون وظيفة تدعمها، قائلا: "نأمل في أن يضع الرئيس ترامب هذا في اعتباره عند لقائه الأمير والوفاء بتعهد حملته بحماية العمال الأمريكيين".

كان جو ديبيت، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية، التي تمثل أكثر من 61 ألف طيار بالخطوط الجوية الأمريكية والكندية ومقرها واشنطن، قال في وقت سابق إن قطاع الخطوط الجوية الأمريكية يتعرض لهجوم من مخالفين أجانب يزعمون أنهم شركاء للولايات المتحدة.

وأوضح ديبيت، خلال مقال منشور بوقت سابق عبر موقع "إنسايد سورسز" الأمريكي، أنه لفترة زمنية تتخطى العقد الزمني، قدمت قطر دعما لخطوطها الجوية يصل لأكثر من 25 مليار دولار، في انتهاك لاتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 2018 حصولها على تعهد من حكومة الدوحة بإنهاء انتهاكات الاتفاقية التجارية ووقف إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الولايات المتحدة والدول خارج قطر.

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