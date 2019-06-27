رقيب سلاح الجو المتهم بتهريب المخدرات ضمن فريق رحلة بولسونارو

أكد مسؤولون في البرازيل أن رقيب سلاح القوات الجوية المتهم بمحاولة تهريب مخدر الكوكايين إلى إسبانيا كان من ضمن فريق عمل مهمة دعم رحلة الرئيس جايير بولسونارو لحضور قمة مجموعة العشرين في اليابان.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المسؤول الأمني البرازيلي الجنرال أوجستو هيلينو قوله اليوم الخميس إنه "لمن سوء الحظ أن تقع هذه الحادثة في مثل هذه اللحظة غير المناسبة".



وقالت الشرطة الإسبانية إن الرجل تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي في مطار إشبيلية وبحوزته 39 كيلوجرامًا من مخدر الكوكايين.



وتقول الحكومة البرازيلية إنها تتعاون مع المحققين الإسبان في هذا الصدد وإنها فتحت تحقيقًا في الحادث.