رامي جمال عن شهداء سيناء: اللهم اجمعنا بهم في جنتك

حرص المطرب رامي جمال على تقديم واجب العزاء لأسر شهداء سيناء الذين استشهدوا خلال هجوم إرهابي على كمين في مدينة العريش فجر اليوم الأربعاء.



شارك "رامي" منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلًا: "اللهم اجعل دماء شهداء مصر طريقا لجنتك ومرافقة الأنبياء واجعل دماءهم لعنة على من أراقوها ومن خطط وسعى ونفذ. اللهم اجمعنا بهم في جنتك".



من ناحية أخرى، انتهي "جمال" من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم الذي من المفترض أن يضم 12 أغنية، والمقرر طرحه خلال أغسطس المقبل، قام رامي بتلحين عدد من أغنيات الألبوم بنفسه، بإضافة إلى تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر بينهم أمير طعيمة ومدين وتوما ومحمد أنيس، وأحمد المغربي، وأحمد عرفان وغيرهم.

