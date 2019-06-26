بدء محاكمة قيادات الإخوان في "اقتحام الحدود"

بدأت- منذ قليل- الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.



يذكر أن هذه الجلسة هي الأولى بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، الأسبوع الماضي.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحلّ والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.