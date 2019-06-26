القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالترددات

نعرض لكم من خلال ذلك المقال القنوات الناقلة لمباراة اليوم الأربعاء ما بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سيتم نقل المباراة من ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر عدد من القنوات الفضائية التي سيكون بها بث مباشر أرضي وفضائي لنقل المباراة، حيث سيخوض المنتخب المصري المباراة على أرضه وبين جمهوره.



وأما عن بث المباريات سيكون بث مباشر وتهدف المباراة إلى تحقيق فوز المنتخب المصري اليوم تمهيدا لتحقيق البطولة، وخوض المباراة بقوة والاستعداد للحصول على كأس البطولة في نهاية البطولة التي تقام في مصر، كما تم الاستعداد لها منذ عدة أشهر ماضية.







القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو 2019

كما قد خاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل بدء الأمم الإفريقية أمام كل من فريق تنزانيا وغينيا على استاد برج العرب وكانت مباريات ودية، حيث قد فاز منتخب مصر بنتيجة 0/1، وفي المباراة الثانية فاز بنتيجة 1/3، كما قد فاز خلال مباراة الافتتاح على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، وأما عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كالآتي ذكره:



سيتم البث عبر قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، والتي يمكن استقبال بثها الأرضي على التردد الأرضي المعتاد عليه وهي من ضمن قنوات التليفزيون الأرضي، حيث إنه تم التأكيد على أنها سوف تقوم بتغطية حصرية ومتميزة لجميع مباريات البطولة.

كما سوف تذاع المباراة في البث الفضائي، حيث سوف يكون البث عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي سوف تقوم ببث مباشر لمباراة مصر والكونغو فضائيًا، حيث إنه يمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت عبر تردد 11449 أفقي، ومن خلالها يتم شرح التقاط قناة تايم سبورت الأرضية.



حيث تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت bein sports max 3

كما تنقل المباراة عبر قناة bein sports max 4.



تنطلق أولى مباريات الجولة الثانية، من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2019، التي تقوم باستضافتها مصر مساء اليوم الأربعاء، حيث إنها تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ينتظرها عشاق الكرة، ويقود منتخب مصر اللاعب الكبير والنجم محمد صلاح، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة.



معلقين مباراة اليوم بين مصر والكونغو

من المقرر أن يقوم بالتعليق على أحداث مباراة مصر والكونغو كل من المعلق علي محمد محمد، ويكون التعليق على إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت، أما عن إذاعة ونقل المباراة عبر قناة تايم سبورت فقد وقع الاختيار على المعلق الرياضي عصام عبده.



