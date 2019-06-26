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عالم

نيكاراجوا تعتقل مصريين وعراقيين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:26 ص
نيكاراجوا تعتقل مصريين
نيكاراجوا تعتقل مصريين وعراقيين
وكالات
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قالت الشرطة في نيكاراجوا إن أفرادا من القوات المسلحة ألقوا القبض، يوم الأربعاء، على أربعة رجال يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم داعش المتطرف بعد أن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا.

وتتطابق هويات ثلاثة من الرجال مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم‭‭‭‬‬‬ في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أمريكا الوسطى في الآونة الأخيرة.

وأضافت الشرطة في بيان أن اثنين من الأربعة مصريان وأن الآخرين عراقيان، موضحة أن من المنتظر ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.

والمصريان هما محمد إبراهيم (33 عاما) ومحمود سامي عيسى (26 عاما)، في حين أن العراقيين هما أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاما) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاما).

ووردت أسماء الثلاثة الأوائل في نشرة تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي نشرتها وسائل إعلام مكسيكية يوم الاثنين، وأشارت إليهم على أنهم أعضاء على الأرجح بتنظيم داعش توجهوا إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز إن حكومته على علم بالبحث عن المشتبه بهم وتتعامل مع المسألة.

وأفاد بيان شرطة نيكاراجوا بأن الرجال الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في نشرة وزارة الأمن الداخلي جرى تسجيلهم في كوستاريكا في التاسع من يونيو.

وتطابق ذلك التاريخ مع المعلومات الواردة في بيان وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وقال البيان إن المشتبه به الرابع محمد يعقوب تم تسجيله في كوستاريكا في 13 يونيو.

ودخل الرجال نيكاراجوا من خلال نقطة غير مصرح بالعبور من خلالها، تقع على الحدود الجنوبية الغربية مع كوستاريكا.

وقالت حكومة نيكاراجوا إن الأربعة جرى تسليمهم إلى سلطات الهجرة في كوستاريكا في حوالي الساعة السابعة مساء.

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