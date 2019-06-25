غدًا.. "المحامين" تتلقى العزاء فى أمينها العام بمسجد عمر مكرم

تتلقى نقابة المحامين التعزية في أمينها العام، خالد أبوكريشة، الذي وافته المنية الخميس الماضي، بمسجد عمر مكرم غدًا الأربعاء، عقب صلاة المغرب حتى العاشرة مساء، في حضور النقيب سامح عاشور وأسرة أبوكريشة.



النقابات الفرعية أعلنت عن توفير أتوبيسات للمحامين للمشاركة في أداء واجب العزاء في الراحل خالد أبوكريشة الذي دفن في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمسقط رأسه في سوهاج.