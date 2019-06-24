العسكرى السودانى يصدر مرسوما بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع المسلحين

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس يترأس اللجنة، وتضم في عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية واللواء ركن أسامة العوض محمدين.



وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن الاتفاق كان على أن تكون الورقة المقدمة للمجلس العسكري مشتركة وليس تقديمها منفردة.



وقال كباشي: "تقديم أوراق بشكل منفرد هو مرفوض بالنسبة لنا وفيه مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".



وأضاف أن المجلس قد يتراجع كليًا عما اتُفق عليه مسبقًا مع قوى الحرية والتغيير؛ لأنه ليس هناك اتفاقيات مكتوبة موقعة إنما تفاهمات، ولا اتصالات بيننا وبينهم إلا عبر وسطاء.