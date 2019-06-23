مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



يأتي هذا بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من القدس.



ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل، من بلدة العيسوية، والقدس القديمة.



وعُرف من بين المعتقلين: حسام عليان، وعبدالقادر داري، وأكرم مصطفى، ومجد بشير أحمد، ونورالدين محيسن، ومحمد رأفت داري، وأيوب أبوالحمص، وجميعهم من بلدة العيسوية.