وكالة الأنباء الكورية الشمالية: ترامب يرسل خطابا إلى الزعيم كيم

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأحد أن زعيم بلادها كيم جونج أون عبر عن ارتياحه من خطاب أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح بأنه سيراجع مضامين الخطاب بجدية تامة.



وصرحت وكالة "جوسون" للأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم قائلة إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل خطابا إلى الزعيم كيم جونغ-أون، ووصف الزعيم كيم الخطاب بعد قراءته بأنه يحتوي على مضامين جيدة معبرا عن سعادته به".



وقال كيم أيضًا إنه ممتن لقرار الرئيس ترامب السياسي وشجاعته المميزة، وإنه سينظر في المضامين الجديرة بالاهتمام بكل عناية، حسب ما ذكرت الوكالة.



ولم تذكر الوكالة موعد وصول خطاب الرئيس ترامب أوتفاصيله.



يذكر أن الرئيس ترامب سبق وأعلن عن أن الزعيم كيم أرسل له خطابا دافئ وجميل.



وصرح الرئيس ترامب أثناء مقابلة صحفية مع مجلة تايمز الأسبوعية الأمريكية يوم 17 من الشهر الجاري أنه تسلم في اليوم السابق "رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده" من الزعيم الكوري الشمالي كيم وهو يمسكل بالخطاب بيديه.



ويرى مراقبو الوضع أنه من المحتمل أن الرئيس ترامب أرسل الخطاب ردا على الخطاب الذي بعثه له الزعيم كيم.



وتزايد الاهتمام بمراسلات الرئيسين لإمكانية أن يصبحا المخرج لاستئناف المفاوضات النووية المتوفقة منذ انتهاء لقاء القمة الثاني بينهما في هانوي في فبراير الماضي بدون نتائج تذكر.



وقد وصف ترامب أيضًا خطاب كيم بأنه "خطاب جميل ودافئ ورائع جدا."



ويفسر تعليق الوكالة بأن كيم عبر عن امتنانه على قدرة ترامب السياسية لإصدار القرار وشجاعته المميزة، وأنه سينظر في مضامين الخطاب بعناية، بأن الخطاب قد يحتوي على نهج أمريكي جديد في قضية التفكيك النووي.



يشار إلى أن كيم طلب بعد قمة هانوي من الولايات المتحدة الأمريكية تغيير "طريقة حسابها" مع تحديد المهلة لإجراء حوار آخر حتى نهاية العام الجاري.



ويحتمل أن تبادل الرسائل بين الرئيسين قد يشكل حافزا لقلب الوضع السياسي الحالي وسط تحركات سريعة بين الدول المجاورة لشبه الجزيرة الكورية من أجل استئناف المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية.



عقد الزعيم الصيني شي جين بينغ لقاء قمة مع الزعيم كيم أثناء زيارته إلى كوريا الشمالية خلال يومي 20 و21 من هذا الشهر، ومن المخطط أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني لقاء قمة من جانب ولقاء قمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والصين من جانب آخر وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في أوساكا في اليابان خلال يومي 28 و29 يونيو، علما بأن الرئيس ترامب سيزور كوريا الجنوبية عقب انتهاء القمة سالفة الذكر.