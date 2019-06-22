ناقدة رياضية: أداء محمد صلاح "فردي".. وتشغله الكرة الذهبية

قالت نورهان طمان، الناقدة الرياضية بموقع سوبر كورة، إن تنظيم حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية كان رائع وخطوة مهمة لعودة الجماهيرة بقوة في الدوري المصري، متابعة: "مشهد الجماهير يفرح وحلو ومنظم".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن ستاد القاهرة ظهر في حفل الافتتاح بشكل مختلف والتجهيزات كانت على أعلى مستوى، وأرضية الملعب رائعة، وإضاءة الملعب كانت ممتازة.

وعن أداء المنتخب، قالت: "الضغط الجماهيري والعبء النفسي في ضربة البداية أثر على أداء اللاعبين، وكسبنا المباراة بهدف وحيد، بسبب وجود مشكلة كبيرة في الجانب الهجومي".

وواصلت: "أداء محمد صلاح معجبنيش وكان يلعب بشكل فردي بصورة ملحوظة، لأن عقله مشتت وعاوز يقدم أداء جيد عشان الكرة الذهبية، ولذلك لم يكن هناك جمل مكتملة، وهدف الفوز جاء بمهارة فردية".