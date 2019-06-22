القبض على 10 من طرفي مشاجرة بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم، القبض على 10 أشخاص، طرفي مشاجرة، بالشوم، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، دائرة القسم.



وردت بلاغًا للعميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، وتطور الأمر واعتدى كل طرف على الآخر.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على كل من "إبراهيم علي محمد-محمود على محمد- كريم إبراهيم على- احمد محمد على- على سيد على-علاء محمد على - خالد محمد عبد الحميد- محمد عبد الحميد- أحمد عبد الحميد- شريف أحمد عبد الحميد"، طرفي المشاجرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.