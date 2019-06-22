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السبت 22/يونيو/2019 - 11:23 ص

الجيش الليبي: الميليشيات دمرت طائرة "انتونوف- 26" بمطار معيتيقة

الجيش الليبي: الميليشيات
عبير سليم
dostor.org/2681378

ذكر قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء محمد المنفور، أن الضربات التي وجهت لمطار معيتيقة بقذائف الهاون، أمس الجمعة، من قبل مليشيات حكومة الوفاق تسببت في تدمير طائرة شحن عسكرية من نوع "انتونوف-26" تابعة للقوات الجوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"المنفور"، بصحيفة "العنوان"،  وأعرب خلالها عن تأسف غرفة عمليات القوات الجوية على تدمير الطائرة وانتهاك سلامة الطيران المدني.

وأشار المنفور، إلى أن تلك الضربات تعد انتهاكًا صريحًا وفاضحًا من قبل مليشيا هدفها إثارة الرعب بين الناس ولا يهمها مصلحة الوطن.

وأوضخ أن الهدف من تلك الضربات هو إخراج ما تبقي من سجناء لدى مليشيا "قوة الردع الخاصة" للحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام القوات المسلحة.

كما أن هدفها، هو نقل الطيران المدني إلى مطار مصراته، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية حتى لا يتواجد من هو مشكوك في ولائه للمليشيات.

وكان الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، محمد غنيوة قال لوكالة "فرانس برس"، ليل الجمعة، إنه جرى استهداف مطار معيتيقة الدولي، وعلقت الرحلات الجوية مؤقتًا لهذا السبب، دون أن يذكر تفاصيل حول الاستهداف وآثاره.

وفي وقت لاحق أعلن مطار معيتيقة الدولي، عودة حركة الملاحة بعد توقف لنحو ساعتين.

وقال المطار، في بيان تداولته الصحف المحلية، إن عودة العمل الملاحة الجوية تأتي بعد توقف لحوالي ساعتين باستقبال طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، دون أن يكشف عن سبب توقف الملاحة من قبل.

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