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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 09:47 م

هوملز متحمس للعودة إلى دورتموند

ماتس هوملز
ماتس هوملز
dostor.org/2679536

أبدى ماتس هوملز مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تحمسه لانتقاله المرتقب إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه أشاد أيضا بفريقه الحالي.


وتوصل بوروسيا دورتموند إلى اتفاق مع بايرن ميونخ على انتقال هوملز لصفوف دورتموند أمس الأربعاء، في انتظار إجراء الفحص الطبي دون الكشف عن المقابل المادي للصفقة.

وكان هوملز توج بلقب كأس العالم 2014 والتي أقيمت في البرازيل، وهو لاعب في دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونخ بعد ذلك بعامين.

وقال هوملز عبر حسابه الإلكتروني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قبل كل شيء أشكر بايرن وزملائي في الفريق والجماهير على المودة العظيمة منذ البداية، والتي لم آخذها من فراغ، وأشكر كذلك العاملين بالنادي على السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "أتيحت لي فرصة لقاء الكثير من الأشخاص الرائعين والمرور بتجارب رائعة، كل من يعرفني يعلم جيدًا أن ميونخ ستكون دائمًا صاحبة مكانة خاصة لديّ".

ورغم ذلك، أدرك هوملز بعد محادثاته مع المسئولين في بايرن ودورتموند، أنه يجب عليه العودة مرة أخرى إلى بيته القديم في دورتموند.
واختتم هوملز قائلا: إنه كان يأمل أن يتمكن من الاستفادة من نجاح السنوات السابقة.

لعب هوملز في دورتموند من 2008 إلى 2016 وأصبح أحد أفضل مدافعي العالم، حيث شارك في 118 مباراة رسمية مع بايرن وسجل ثمانية أهداف.

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