سوريا تطالب مجلس الأمن بإخراج القوات التركية والأمريكية من أراضيها

اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، النظام التركي بمواصلة تقديم الدعم للإرهابيين والتهرب من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي ما أتاح لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي السيطرة على محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة.



وقال "الجعفري"، في كلمته، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في نيويورك، إن جبهة النصرة في إدلب يواصل اعتداءاته على المدن والبلدات المجاورة وآخرها المجزرة التي ارتكبها في قرية الوضيحي بريف حلب وأسفرت عن استشهاد 12 مدنيًا وإصابة آخرين، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وطالب "الجعفري" بدعم جهود الدولة السورية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتيسير عودة المهجرين، مطالبًا بضرورة وضع حد لتسييس الشأن الإنساني في سورية ومحاولات استغلال بعض الدول له لأغراض تتعارض مع مبادئء العمل الإنساني.



وطالب المبعوث السوري بضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية ووضع حد لمعاناة ملايين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن يواصلون غض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون والتحالف الدولي في سوريا.