بوروسيا دورتموند يمدد عقد مديره الفني فافري حتى عام 2021

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" اليوم الثلاثاء، تمديد عقد المدير الفني لوسيان فافري لمدة عام آخر، ليستمر بذلك في المنصب حتى عام 2021.



وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي: "لوسيان وضع هيكلة واضحة وحقق المزيد من التطور للاعبينا".



وكان فافري، 61 عامًا، تولى تدريب دورتموند قبل بداية الموسم الماضي، وقاده لانطلاقة قوية والحفاظ على صدارة البوندسليجا لفترة.



لكن الفريق عاش فترة تراجع حاد مع بداية عام 2019 وخرج من منافسات دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس ألمانيا، كما فقد موقعه في صدارة البوندسليجا التي انتزعها بايرن ميونخ.



وأنهى دورتموند الموسم في المركز الثاني في البوندسليجا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونخ.