أول رد فعل من مانشستر يونايتد على تلميحات بوجبا بالرحيل

صرح بول بوجبا صباح اليوم، بأنه قد حان الوقت للرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض تحديات جديدة، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



بوجبا ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس، وذلك من خلال تلميحاته قبل أن يعلن بأن الوقت قد حان للرحيل.



صحيفة "ديلي ريكورد" البرتغالية، أكدت بأن مانشستر يونايتد اتخذ قرارًا نهائيًا بعد تصريحات بول بوجبا، وتأكدهم من نيته في الرحيل.



وأشارت الصحيفة البرتغالية، أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن بوجبا بأقل من 150 مليون جنية إسترليني لمن يرغب في التعاقد معه.