استنفار أمني بالسويس لاستقبال مجموعة تونس قبل انطلاق كأس الأمم

تشهد محافظة السويس حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال 4 فرق من المشاركين ببطولة كأس الأمم الإفريقية خلال 48 ساعة، قبل انطلاق أولى مباريات البطولة، الجمعة القادم.



وأوضحت مصادر أمنية، أن المدينة ستستضيف الفرق الواقعة في مجموعة تونس وهي أنغولا ومالي وموريتانيا وتونس، حيث يتم تسكينها في عدد من فنادق مدينة العين السخنة، وتتولى الإدارة العامة لشرطة السياحة عملية التأمين الداخلية للفندق، بينما تعين خدمات بحثية ونظامية من مديرية أمن السويس بإشراف اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، لتولي عملية التأمين الخارجية لمحيط القرى السياحية والفنادق.



وأضافت المصادر، أن الإداريين هم من وصلوا بالفعل إلى الفنادق لترتيب عملية مكوث كل فرقة، في حين يصل اللاعبين والجهاز الفني خلال 48 ساعة، وتم تخصيص موكب أمني من سيارات شرطة ونجدة مرافقة في رحلة الفرق من الفنادق حتى إستاد السويس الذي يبعد عن مقر الإقامة بحوالي 30 كيلو متر، كما تستعد الفنادق أيضًا لاستقبال وفود المشجعين المرافقين لفرقهم من مختلف الدول.