أهلي جدة يهتم بضم نجم الأرجنتين

يخطط نادي أهلي جدة السعودي لصفقة مدوية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وجدد نادي أهلي جدة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا نجم فريق دي سي يونايتد الأمريكي في الموسم المقبل.



وعاد النادي الأهلي من جديد بعرض كبير لحسم صفقة صانع الألعاب الأرجنتيني المميز خلال الفترة المقبلة.



ويتطلع الراقي السعودي لإقناع النادي الأمريكي ببيع اللاعب، هذا الصيف، بعد رفض عرض الأهلي في فترة الشتاء الماضي.



وعرض الأهلي 6 ملايين دولار على نادي دي سي يونايتد وراتب سنوي للاعب بقيمة 2 مليون دولار، لكن ناديه رفض التفريط في خدماته.