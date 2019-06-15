تكريم الفائزين بختام دوري "صوت الشعب" في الشرقية

شهد المستشار أحمد حسين البراوى، رئيس حزب صوت الشعب، والكاتب الصحفي هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب، والكابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والحكم الدولي السابق محمد فاروق والمستشار نجم البراوي الأمين المساعد للحزب والدكتور حسني صادق أمين الإعلام ومصطفى الشرقاوي الأمين المساعد، ختام دوري "صوت الشعب" لكرة القدم الذي أطلقه الحزب بمحافظة الشرقية، في إطار تشجيع الرياضة داخل القرى في المحافظات.



أقيمت المباراة النهائية على كأس البطولة على ملعب مركز شباب بساتين الإسماعيلية بمركز "بلبيس"، حيث أقيمت مباراة في كرة القدم بين قدامى أبو حماد وقدامى مركز بلبيس، فاز بها قدامى مركز أبو حماد 25 ثم أقيمت مباراة أكاديميات البراعم بين براعم مركز أبو حماد وبراعم مركز بلبيس، وفاز بها براعم مركز بلبيس بضربات الجزاء بنتيجة 34 وفاز شباب مركز بلبيس على شباب مركز أبو حماد 23.



وفي نهاية الدورة، كرم المستشار أحمد حسين البراوى رئيس الحزب، وبلال وطوالة وفاروق، الفائزين بمنحهم كئوس وميداليات مدون عليها علم مصر.



يذكر أن البطولة تنافس فيها 4 مراكز هى "بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح والعاشر من رمضان" بإشراف المهندس السيد عبداللطيف أمين الحزب في الشرقية.