القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
عالم
السبت 15/يونيو/2019 - 07:05 ص

"سوريا الديمقراطية" تسلم بروكسل 6 من أطفال الدواعش

سوريا الديمقراطية
"سوريا الديمقراطية" تسلم بروكسل 6 من أطفال الدواعش
أ ش أ
dostor.org/2668909

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، أن الأطفال الأيتام الستة الذين تسلمتهم بلاده من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، والذين كان آباؤهم البلجيكيون التحقوا بتنظيم داعش، وصلوا إلى بلجيكا.

وقال "ريندرز" - في تغريدة على "تويتر"، أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "إنّ الأطفال الستّة وصلوا الآن إلى بلجيكا من سوريا، وتجرى الآن متابعتهم ومواكبتهم من أجهزة إعانة الشبيبة والنيابات العامة المحلية المختصة".

ومن جهتها قالت النيابة العامة، في بيان لها: "إنّ كل الأطفال تمت مواكبتهم نفسيًا خلال العملية، وسيتم الاهتمام في مرحلة أولى بحالتهم الجسدية النفسية"، مضيفية أنه ينبغي الإشارة إلى أن هؤلاء الأطفال أقاموا لمدة طويلة في سوريا وفي ظروف صعبة.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أعلنت أنها سلمت مسؤولين بلجيكيين، الخميس الماضي، ستة أطفال أيتام كان آباؤهم التحقوا بتنظيم داعش،
وبحسب النيابة العامة البلجيكية فإن أحد هؤلاء الأطفال بلغ مؤخرًا سن الرشد..
وكان مسؤولون بلجيكيون أعلنوا في وقت سابق أن أربعة من هؤلاء الأطفال الستة تفوق أعمارهم عشر سنوات لكن أيا منهم ليس مشتبها به في نظر القانون البلجيكي.
وكان هؤلاء الأيتام يقيمون في مخيمات تابعة للأكراد في سوريا. وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها بلجيكا عملية إعادة من هذا النوع.
ولا يزال هناك بحسب مصادر متطابقة، ما بين 50 و60 قاصرا بلجيكيا في مخيمات الهول وروج وعين عيسى التابعة للسلطات الكردية في سوريا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ يومين

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 4 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

الآن

مقاتلات التحالف تغير على مواقع لميليشيا الحوثى فى صنعاء

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية تضم أمريكيين

مدرب الأرجنتين: "ميسى" وُلد من أجل الفوز

ads
ads
الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

منتخب مصر يكشف حقيقة تخصيص حراسة لـ محمد صلاح

البرازيل بالقميص الأبيض تهزم بوليفيا فى افتتاح كوبا أمريكا

"بوجبا" يصر على الانتقال إلى ريال مدريد رغم تعنت مانشستر يونايتد

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

الرئيس نيوز

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى (B1)

"جنبنا وبخير".. أسرة عزت أبو عوف تكذب شائعات وفاته

زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة نفط بعد الهجوم في خليج عمان

فرنسا تحذر تركيا: أوقفوا الأنشطة غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

بلومبرج: السعودية قد ترفع حظر الكحول قريبا

كشكول

القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"جن" يثير الجدل في الأردن

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎