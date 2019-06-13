حمد الله يخضع لفحوصات دقيقة غدا

تلقى منتخب المغرب لكرة القدم ضربة قوية اليوم الخميس، بعد الإعلان رسميًا عن غياب هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله، عن كأس أمم أفريقيا بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان مقتضب أن حمد الله "مصاب في الظهر والفخذ" وبالتالي لن يستطيع استكمال المعسكر الإعدادي لكأس أمم أفريقيا.

وأضاف: "حسب طبيب المنتخبات الوطنية عبد الرزاق هيفتي فاللاعب حمد الله سيخضع لفحوص دقيقة غدًا الجمعة"، كما ذكرت تقارير أن اللاعب غادر بالفعل معسكر المنتخب المغربي في المركز الوطني بالمعمورة بسلا.

وعكس المتوقع قرر مدرب المغرب، الفرنسي إيرفي رينار، ضم المدافع عبد الكريم باعدي للقائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو لتعويض غياب حمد الله لاعب النصر السعودي.

ولم يضم رينار المهاجم أيوب الكعبي الذي كان ضمن اللائحة الأولية أو محسن ياجور هداف الدوري المحلي مع الرجاء.

وخسر المغرب 0-1 وديًا أمام ضيفه منتخب غامبيا أمس الأربعاء، وشهدت المباراة لقطة أغضبت الجماهير المغربية عندما قام اللاعب فيصل فجر بانتزاع الكرة من حمد الله في الوقت بدل الضائع عند توجهه لتسديد ركلة جزاء أهدرها فجر.

ويواصل منتخب المغرب استعداداته قرب العاصمة الرباط لخوض ثاني مباراة ودية يوم الأحد، بمراكش أمام منتخب زامبيا.

وتسافر بعثة المغرب إلى مصر في 18 يونيو على متن طائرة خاصة.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الرابعة القوية إلى جانب ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.