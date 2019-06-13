كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الـ 55 في مؤشر السلام العالمي

أظهر تقرير "مؤشر السلام العالمي لعام 2019" الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام الذي يقع مقره في سيدني بأستراليا في يوم 12 يونيو، أن كوريا الجنوبية حصلت على 1.867 نقطة لتحتل المرتبة الـ 55 من بين 163 دولة، بينما حصدت كوريا الشمالية 2.921 نقطة لتحتل المرتبة الـ 149.



وتراجعت كوريا الجنوبية 9 مراكز مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت كوريا الشمالية مركزا واحدا.



يذكر أن مؤشر السلام العالمي لهذا العام يصنف الـ 163 دولة، استنادا إلى 23 عاملا في 3 مجالات متعلقة بالسلام، بما فيها "الصراعات الداخلية والخارجية" و"السلامة الاجتماعية والأمن" و"العسكرة".



وتشمل الـ 23 عاملا، الجرائم العنيفة وخطر الإرهاب وعدد الشرطيين والجنود لكل 100 ألف نسمة وعدد اللاجئين والعلاقات مع الدول المجاورة وعدد الضحايا بسبب الصراعات الداخلية والخارجية واستيراد وتصدير الأسلحة وغيرها. وكلما كانت النتيجة أقرب من 1، كلما كانت أكثر سلمية.



وأشار التقرير إلى التراجع الحاد في الثقة بالجيش في كوريا الجنوبية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.



وأصبحت كوريا الشمالية دولة وحيدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أدرجت ضمن أسوأ 25 دولة.



وسجل الإنفاق العسكري لكوريا الشمالية 24% من الناتج المحلي الإجمالي لها لتتصدر العالم، فيما سجل الإنفاق العسكري لكوريا الجنوبية 43.1 مليار دولار في عام 2018 لتحتل المرتبة العاشرة عالميا.