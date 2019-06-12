بوتين يُهنئ مواطني روسيا بالعيد الوطني

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بالعيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يحتفل به في 12 يونيو من كل عام.



وجاءت تهنئة بوتين بالعيد الوطني لروسيا خلال حفل توزيع جوائز الدولة في مجالات العلوم والتقنيات والأدب والفن والنشاط الإنساني، اليوم الأربعاء، في قصر الكرملين.



وقال الرئيس الروسي بهذه المناسبة: "إن الوطن لا ينفصل عنا نحن مواطني روسيا وعن ومسئوليتنا عن حاضرها ومستقبلها، ورغبتنا في الإسهام بقسطنا في تطويرها وازدهارها".



وأضاف: "يستحيل تحقيق الأهداف الضخمة التي تواجه بلادنا إلا معا، وعندما يدرك كل واحد منا أهمية جهده الشخصي من أجل المصلحة العامة ويفعل كل ما بوسعه لخدمتها".

يُذكر أن "يوم روسيا" وهو أحدث عيد وطني في تاريخ روسيا، أُقر رسميا عام 1992 في الذكرى الثانية لاعتماد إعلان سيادة جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية في 12 يونيو عام 1990. واعتبارا من عام 2002 أصبح يسمى "يوم روسيا" ويُطلق عليه العيد الوطني.