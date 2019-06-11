"بي.بي" ترفع تقديراتها للاحتياطي النفطي السعودي 12% إلى 297.7 مليار برميل

رفعت بي.بي، تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي، بنسبة 12% و22 % على الترتيب، في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 والتي تُعد مرجعًا للصناعة.



وتغير تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي، وفق «رويترز».



وقال كبير اقتصاديي بي.بي، سبنسر ديل، في تصريحات للصحفيين، إن الزيادة جاءت بعد أن بدأت المملكة إعلان احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل منفصل.



وأشار ديل، إلى أن احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي كانت تُذكر سابقًا ضمن احتياطيات الغاز، مما أسفر عن تراجع إلى 208.1 تريليون قدم مكعبة من 283.8 تريليون قدم مكعبة في 2017.



من جهة أخرى، رفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017.



واستقر إجمالي الاحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار برميل، بما يغطي نحو 50 عامًا من الطلب العالمي بمعدلاته الحالية.