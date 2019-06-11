مؤلف "شقة فيصل" يعتذر لأطفال التوحد

اعتذر السيناريست محمد صلاح العزب، لأطفال عما جاء من عبارة على لسان أحد أبطال مسلسل "شقة فيصل" الذي عرض ضمن دراما رمضان ٢٠١٩.



وقال "العزب" عبر صفحته على "فيس بوك": "اعتذار واجب.. ورد بالحلقة ٢١ في مسلسل شقة فيصل على لسان أحد الأبطال عبارة فهم منها أنها ضد أطفال التوحد العبارة مش مكتوبة في السيناريو وجت بشكل عفوي على لسان الممثل".



وأضاف: "هذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه كونه غير مقصود لهذا يجب الاعتذار التام لكل أطفالنا"، معقبا: "أطفال التوحد وأهاليهم تاج رءوسنا".



وقدم العزب تعهدا بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل.



وخاض مسلسل "شقة فيصل" المنافسة الدرامية المنقضية وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدلله والراحل وائل نور.



يذكر أن المؤلف محمد صلاح العزب، كتب أيضا مسلسل "هوجان" الذي قدمه الفنان محمد إمام ضمن أعمال رمضان ٢٠١٩.