أهلي جدة يؤمن دجانيني تفاريس من الرحيل للدوري المكسيكي

تنفست جماهير نادي أهلي جدة السعودي الصعداء، للحفاظ على نجمه الفريق، مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس ومنع رحيله هذا الصيف.



وكان وكيل أعمال دجانيني محترف أهلي جدة قد أكد رغبة موكله في الرحيل عن الأهلي والانتقال للدوري المكسيكي عبر بوابة فريق كروز آزول.



إلا أن رئيس نادي كروز آزول المكسيكي ريكاردو بيلايز أكد أن دجانيني خارج حسابات الفريق، ولن ينتقل إلى صفوفه في الموسم المقبل.



يذكر أن أهلي جدة لن يتخلى عن خدمات لاعبه دجانيني بأقل من الحصول على عرض بقيمة 7 ملايين يورو.



ويعد عد النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين من المهتمين بالتوقيع مع دجانيني في الصيف الجاري.