ندوة للتعرف على الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي".



وقالت مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية شوقية عبد الوهاب، اليوم، إن الندوة تهدف إلى التعرف على أهمية الحفاظ على الأمن الفكري للمواطن وتجنب التواصل مع الإشاعات المغرضة التي تنال من استقرار الدولة والحفاظ على التقاليد والأفكار الداعمة للمجتمع التي يكتنفها الأخلاق والسلوكيات القويمة.



وأشارت إلى أهمية الندوة في التعرف أيضا على وسائل وطرق مواجهة الأفكار المغلوطة التي تروجها لها المؤسسات المعادية بهدف هدم استقرار البلاد من خلال نشر الإشاعات والتقارير المغلوطة والمسيسة.



وأضافت أن الندوة يحاضر فيها اللواء شرطة سابق أسامة عصمت المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، ونخبة من رجال الإعلام، ويحضرها لفيف من أعضاء المؤسسات والحكومية والأحزاب.

