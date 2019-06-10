السعودية ضيف شرف المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف على مدينة شرم الشيخ ضمن أربع دول عربية للمشاركة في فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مصر يومي 12 و13 يونيو الجاري، والذي يُعقد بمبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018، أثناء رئاسته وفد بلاده في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.



ويهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث، وذلك بمشاركة وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الإفريقية، في حضور أكثر من 200 مسؤول أفريقي رفيع المستوى.



وتشمل أجندة المنتدى عقد 5 جلسات على مدار اليومين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والتي ستشهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض فيلم وثائقي بعنوان "أفريقيا على طريق التنمية"، والجلسة الختامية لعرض قرارات وتوصيات المنتدى والتي ستكون تحت شعار "دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية".



يتيح المنتدى فرصة للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد، تنفيذًا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وذلك في ظل مؤشرات دولية توضح أن قارة إفريقيا تحقق خسائر سنوية تقدر بنحو 50 مليار دولار نتيجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.



ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 51 دولة إفريقية، من بينها تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، وبوركينا فاسو، كما تشارك 4 دول عربية آسيوية كضيوف شرف هم السعودية، الإمارات، الأردن، والكويت.