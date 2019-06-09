نشطاء من جماعة السلام الأخضر يوقفون حفارة لشركة بي. بي في بحر الشمال

قال نشطاء في جماعة السلام الأخضر اليوم الأحد إنهم أوقفوا تقدم حفار نفطي يعمل ضمن برنامج شركة بي.بي للتنقيب عن النفط في بحر الشمال قبالة اسكتلندا.



وطالب النشطاء بأن توقف بي.بي، وهي إحدى كبريات شركات الطاقة في العالم، حفر آبار جديدة وعدم الاستثمار إلا في الطاقة المتجددة أو إغلاق عملياتها وإعادة الأموال للمستثمرين.



وقالت السلام الأخضر في بيان إن فريقا من النشطاء في قوارب توقف بجوار الحفار الذي يزن 27 ألف طن أثناء محاولته مغادرة خليج كرومارتي فيرث.



وكان نشطاء من السلام الأخضر قد أغلقوا مقر شركة بي.بي في وسط لندن الشهر الماضي مطالبين الشركة بوقف تنقيبها عن النفط.



ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.