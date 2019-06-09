إنهاء الحق فى الكوبون النقدى لمساهمى "راية لخدمات مراكز الاتصالات"

ينتهي اليوم الأحد، الحق في توزيع الكوبون النقدى لحملة أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.



ومن المقرر أن يتم توزيع الكوبون رقم (12) بواقع 85 قرشًا للسهم الواحد بدءًا من يوم الأربعاء المقبل 12 يونيو الجاري، من فروع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، والذى يتزامن موعد عملها مع مواعيد البورصة، والمتواجدة بفروع عدة بنوك ومقار مختلفة على مستوى الجمهورية.



وكانت الجمعية العامة العادية لراية، قد أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام الماضي بواقع 85 قرشا لكل سهم.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 180.53 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 158.5 مليون جنيه في 2017.