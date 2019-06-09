رئيس الصين يبدأ زيارة إلى قرغيزستان وطاجيكستان الأربعاء المقبل

يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج، بزيارة رسمية إلى قرغيزستان وطاجيكستان، خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج- في تصريح، اليوم الأحد- إن الرئيس الصيني سيقوم خلال الفترة بين 12 إلى 14 يونيو بزيارة إلى قرغيزستان؛ ليحضر الاجتماع الـ 19 لمجلس رؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون، الذي سيقام في العاصمة (بيشكيك).



وأضاف كانغ، أنه خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو، سيحضر بينج القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في العاصمة الطاجيكية (دوشانبيه)، ويقوم بزيارة دولة للبلاد.



وتابع كانغ، أن الزيارتين تأتيان تلبية لدعوة من كل من رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن.