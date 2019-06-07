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الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:59 م

مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري قضي على عشرات المسلحين في حماة

مركز المصالحة الروسي:
أ ش أ
dostor.org/2656689

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش السوري قضى على أكثر من 140 مسلحا أثناء صد هجماتهم بريف حماة أمس الخميس واليوم الجمعة.
وقال رئيس المركز الروسي اللواء فكتور كوبتشيشين - في بيان- " إن التشكيلات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في إدلب شنت عند الساعة 10:45 صباح اليوم الجمعة هجمات على مواقع القوات الحكومية قرب بلدتي كرناز والحماميات في محافظة حماة".
وأضاف أن الهجوم على كرناز شارك فيه نحو 80 مسلح و7 عربات "بيك آب"، وشارك في الهجوم على الحماميات نحو 60 ملسحا وعربة "بيك آب" واحدة، وأنه أثناء صد الهجومين قضت القوات المسلحة السورية على أكثر من 20 مسلحا ودبابة واحدة وعربتي "بيك آب".
وأشار إلى أن المسلحين يقومون بإعادة تمركز القوات وينقلون التعزيزات والأسلحة والمعدات الحربية، وأنه تم رصد تجمع أكثر من ألف مسلح بالقرب من بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.
كما تحدث رئيس المركز الروسي للمصالحة عن هجوم مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تكوّن "جبهة النصرة" نواتها، على بلدتي جبين وتل ملح بريف حماة أمس الخميس، مشيرا إلى أنه شارك في الهجوم نحو 500 مسلح و6 دبابات و4 ناقلات جنود و20 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، وغيرها من المعدات الحربية.
وأضاف أن الجيش السوري، بدعم القوات الجوية الروسية، تمكن خلال الدفاع عن مواقعه من القضاء على أكثر من 120 إرهابيا و5 دبابات و3 ناقلات جنود و9 عربات "بيك آب" وراجمة صواريخ ومدفعي هاون.

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