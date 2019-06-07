عرض فيلم "السويس مدينتي" بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف وسط القاهرة٬ عرضا لعدد من الأفلام التسجيلية والقصيرة٬ وذلك في السابعة من مساء الأربعاء 12 يونيو الجاري.



ويعرض المركز أفلام: "السويس مدينتي" تسجيلي من إخراج علي عبد الخالق، "خارج التغطية" روائي قصير من إخراج عبد اللطيف عبد الحميد٬ ومن بطولة: صبا مبارك وموفق الأحمد وفدوى سليمان، و"حياة كاملة" تسجيلي من إخراج مهند دياب.



ويشار إلى أن المركز تابع للمركز الوطنى للسينما بوزارة الثقافة، والذى أنشئ عام 1964، احتفل بيوبيله الذهبى لإنشائه 50 سنة في 2014.



وقد كان هذا المركز بمثابة بيت للعديد من الفنانيين والسينمائيين والنقاد منذ أن بدأ نشاطه، حيث كان، ولا يزال المقر "المؤقت" لكل جمعيات السينما فى مصر، من جمعية الفيلم إلى جمعية نادى سينما القاهرة، وجمعية النقاد، وجمعية السينمائيين التسجيليين، وربما لا يوجد سينمائى فى مصر والعالم العربى لم يدخل هذا المركز.