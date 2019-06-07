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الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:57 ص

بالصور.. حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية

حريق هائل بمصنع
حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2656023

شب حريق هائل بمصنع للبلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة.

تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بالقرية وتصاعد السنة اللهب.

وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا، وقوات الحماية المدنية والعشرات من سيارات الإطفاء، تحت إشراف المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ وسط، محاولًا للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى والمصانع المجاروة، حيث إن المنطقة مليئة بمصانع البلاستيك، بالإضافة إلى قربها من شركة الدلتا للسمجة والصناعات الكيمياوية.

بالصور.. حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية
بالصور.. حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية
بالصور.. حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية
بالصور.. حريق هائل بمصنع بلاستيك فى الدقهلية
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